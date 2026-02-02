مباريات الأمس
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

عدي الدباغ يتحدث عن فوز الزمالك على المصري في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

02:06 ص 02/02/2026
أعرب عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك عن سعادته الكبيرة، بفوز الفارس الأبيض على حساب المصري البورسعيدي أمس في الكونفدرالية.

وقال الدباغ في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة: "أبارك لجماهير الزمالك على الفوز بالمباراة، وسعيد بهذا الفوز وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وأضاف: "لم يكن أمامنا أي فرصة أمس سوى تحقيق الفوز، للحفاظ على فرصة ضمان الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، على الرغم من الغيابات التي عانى منها الفريق، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين في مباراة الأمس".

واختتم الدباغ تصريحاته: "تعليمات المدير الفني معتمد جمال بين شوطي المباراة، كان لها تأثير كبير على العودة في الشوط الثاني وتقديم مستوى مميز".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

نادي الزمالك عدي الدباغ الزمالك والمصري نتيجة مباراة الزمالك والمصري آخر أخبار الزمالك

