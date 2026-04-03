قال علي أكبر أحمديان، المسؤول الدفاعي الإيراني وممثل زعيم الثورة في مجلس الدفاع بالجمهورية الإسلامية، إننا لن نتراجع تحت وطأة التهديدات ولن نتأثر بالضجيج والعروض الفارغة.

وأضاف "أحمديان"، في منشور على موقع إكس"هذه المنطقة هي ساحة لعبنا، والردود تستند إلى حسابات عقلانية وواقعية، وليست مسرحيات على طريقة هوليوود".

وأوضح: "الثورة الإسلامية، في خطوتها الأولى، طردت أمريكا من إيران، والخطوة الثانية هي طرد القوات الأمريكية من المنطقة"، بحسب إن بي سي نيوز.