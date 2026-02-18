أول قرار من الزمالك بشأن معتمد جمال بعد توديع كأس مصر
كتب : محمد خيري
قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال، رغم الخروج من كأس مصر.
وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن الإدارة لا تنوي إجراء أي تغيير فني في الوقت الحالي، في ظل قناعتها بالعمل الذي يقدمه الجهاز الفني، والجهود المبذولة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.
وكان الزمالك قد ودع كأس مصر عقب خسارته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب استاد هيئة قناة السويس.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة حرس الحدود، بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات محليًا.