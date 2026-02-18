مباريات الأمس
أول قرار من الزمالك بشأن معتمد جمال بعد توديع كأس مصر

كتب : محمد خيري

11:23 ص 18/02/2026
    معتمد جمال
    الونش ومعتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (1)
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (3)
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (4)
    الونش ومعتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (2)
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (2)
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (1)
    عزاء والد معتمد جمال

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال، رغم الخروج من كأس مصر.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن الإدارة لا تنوي إجراء أي تغيير فني في الوقت الحالي، في ظل قناعتها بالعمل الذي يقدمه الجهاز الفني، والجهود المبذولة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وكان الزمالك قد ودع كأس مصر عقب خسارته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة حرس الحدود، بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات محليًا.

