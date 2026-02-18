تشغيل 12 عيادة خارجية.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى الفم والأسنان

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية داخل مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، حيث التقى بعدد من المترددين على العيادات الخارجية والأطقم الطبية، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجامعة.

وخلال لقائه بالأطباء شدد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل للكوادر الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وأوضح النعماني أن المستشفى تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية داخل الجامعة، مشيرًا إلى تشغيل 12 عيادة خارجية منذ يناير الماضي لاستقبال المرضى من مختلف المحافظات، إلى جانب استمرار دعم المستشفى بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المدربة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضا للمرضى.

وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء المرضى بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجّهًا بسرعة تلبية احتياجاتهم وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور إسلام عامر عميد كلية طب وجراحة الأسنان أن العيادات الخارجية تستقبل المرضى يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، حيث تم تشغيل 12 عيادة خارجية إلى جانب 3 عيادات للتشخيص، لتقديم خدمة متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأضاف أن المستشفى تضم 32 عيادة متنوعة، منها 8 عيادات مجمعة، و13 عيادة تشخيصية، و11 عيادة للعلاج بأجر، بإجمالي سعة 259 كرسي أسنان، فضلًا عن 4 معامل للمحاكاة لتدريب الطلاب على نماذج الفم والوجه والفكين، و15 معملًا للتخصصات المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن العيادات الخارجية تضم عددًا من التخصصات، منها جراحة الوجه والفكين، وزراعة الأسنان، والاستعاضة السنية، وطب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي، وتقويم الأسنان، وذلك في إطار خطة الكلية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والتدريب العملي للطلاب داخل بيئة علاجية متكاملة.