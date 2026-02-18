مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

تغيير مرتقب وقرار هام بشأن توروب.. تطورات جديدة في الأهلي يقودها الخطيب

كتب : محمد خيري

12:03 م 18/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    توروب (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    ييس توروب مدرب الأهلي من المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (3)
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب (6)
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 9 صورة
    توروب (1)
  • عرض 9 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
  • عرض 9 صورة
    احتفال توروب (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة، وبحضور كل من سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف، لمناقشة عدد من الملفات المهمة داخل القطاع.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن أبرز التغييرات المنتظرة تتمثل في إعفاء أسامة هلال من مسؤولية إدارة التعاقدات، مع الاتجاه للاستعانة بشخصية جديدة تمتلك خبرات واسعة وعلاقات قوية مع الأندية، بهدف تعزيز ملف الصفقات، وتحسين آليات تسويق اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف المدير الفني توروب، فقد أكد المصدر أن الإدارة لا تنوي التطرق إليه في الوقت الحالي، في ظل تمسك النادي باستقرار الجهاز الفني.

ومن المقرر تأجيل تقييم المدرب إلى نهاية الموسم، على أن يكون الحسم وفقًا لنتائج الفريق وأدائه في البطولات المختلفة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي توروب أخبار الأهلي النادي الأهلي مدرب الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
أخبار مصر

"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم بقتل "طفل المهندسين" للمفتي
حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم بقتل "طفل المهندسين" للمفتي
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة