تتجه إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة، وبحضور كل من سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف، لمناقشة عدد من الملفات المهمة داخل القطاع.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن أبرز التغييرات المنتظرة تتمثل في إعفاء أسامة هلال من مسؤولية إدارة التعاقدات، مع الاتجاه للاستعانة بشخصية جديدة تمتلك خبرات واسعة وعلاقات قوية مع الأندية، بهدف تعزيز ملف الصفقات، وتحسين آليات تسويق اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف المدير الفني توروب، فقد أكد المصدر أن الإدارة لا تنوي التطرق إليه في الوقت الحالي، في ظل تمسك النادي باستقرار الجهاز الفني.

ومن المقرر تأجيل تقييم المدرب إلى نهاية الموسم، على أن يكون الحسم وفقًا لنتائج الفريق وأدائه في البطولات المختلفة.