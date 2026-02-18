إعلان

بالصور- محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو المطامير

كتب : أحمد نصرة

01:29 م 18/02/2026
    معرض اهلا رمضان بأبو المطامير1
    معرض اهلا رمضان بأبو المطامير2
    معرض اهلا رمضان بأبو المطامير3
    معرض اهلا رمضان بأبو المطامير

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض "أهلاً رمضان" بميدان لفظ الجلالة بمدينة أبو المطامير، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة.

يشارك في المعرض 15 شركة عارضة تقدم باقة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح بين 20% و40%.

ويضم المعرض منافذ مخصصة لبيع اللحوم البلدية والدواجن، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق، وتوفير بدائل متعددة أمام المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

تفقدت المحافظ، على هامش الافتتاح، فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حيث تشارك مديرية الصحة بعيادة طبية ميدانية داخل المعرض لإجراء الفحوصات الطبية المجانية للمترددين، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة.

وأكدت عازر استمرار افتتاح معارض إضافية بمختلف المراكز والقرى، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية، والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، لضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

