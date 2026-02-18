التقى وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في نيويورك، بهدف الضغط من أجل تحقيق السلام في فلسطين وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، حيث أكد مجددا على التزام جاكرتا بحل الدولتين والقانون الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا"، اليوم الأربعاء، عن وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، قولها في بيان، صدر في جاكرتا أمس، إن سوجيونو وجوتيريش بحثا الأوضاع المتدهورة في فلسطين، والجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، خلال المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة أمس الأول الاثنين.

وأشاد سوجيونو بقيادة جوتيريش في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وأكد مجددا دعم إندونيسيا الثابت للأمم المتحدة والتعددية، باعتبارها "الإطار الأساسي لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار العالمي".