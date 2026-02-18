مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

موقف تريزيجيه من مواجهة الأهلي والجونة

كتب – مراسل مصراوي

10:25 ص 18/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه (6)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه (7)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه (5)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه (3)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه (1)
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل 10 أيام.

وتعرض تريزيجيه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر لمصراوي، إن تريزيجيه لن يلحق بمباراة الجونة، مساء غدا، لكنه سيكون جاهزا طبيا لمباراة سموحة.

وأشار المصدر إلى أن وجود تريزيجيه في قائمة الأهلي لمباراة سموحة، ستكون فيه يد ييس توروب المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف مساء غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه الأهلي الأهلي والجونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
رياضة عربية وعالمية

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
طلب الزواج منها فقتلته.. إحالة ربة منزل وشركائها الثلاثة لجنايات الإسكندرية
أخبار المحافظات

طلب الزواج منها فقتلته.. إحالة ربة منزل وشركائها الثلاثة لجنايات الإسكندرية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة