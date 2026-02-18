موقف تريزيجيه من مواجهة الأهلي والجونة

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

يواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل 10 أيام.

وتعرض تريزيجيه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر لمصراوي، إن تريزيجيه لن يلحق بمباراة الجونة، مساء غدا، لكنه سيكون جاهزا طبيا لمباراة سموحة.

وأشار المصدر إلى أن وجود تريزيجيه في قائمة الأهلي لمباراة سموحة، ستكون فيه يد ييس توروب المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف مساء غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

