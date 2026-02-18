إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والطماطم والحديد والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:34 م 18/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والطماطم، والحديد، والأسمنت، والفول، والزيت، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والزيت والجبن الأبيض اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدواجن البيض السمك البلطي الطماطم الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء
الكهرباء: ساعات العمل تبدأ من التاسعة صباحًا مع عدم الإخلال بنظام الورادي
أخبار مصر

الكهرباء: ساعات العمل تبدأ من التاسعة صباحًا مع عدم الإخلال بنظام الورادي
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
أخبار وتقارير

هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
4 أبراج لا تستطيع مقاومة عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟
رمضان ستايل

4 أبراج لا تستطيع مقاومة عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟
متغيرة الألوان.. 5 أنواع طيور مذهلة حول العالم "صور"
علاقات

متغيرة الألوان.. 5 أنواع طيور مذهلة حول العالم "صور"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة