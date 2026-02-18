ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والطماطم، والحديد، والأسمنت، والفول، والزيت، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والزيت والجبن الأبيض اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء