أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقرب إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط، وقد تبدأ قريباً جداً.

وأشارت المصادر إلى أن من المرجح أن تكون العملية العسكرية أمريكية في حملة ضخمة تستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة مقارنة بالعملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا، لافتًة إلى أنه من المرجح أن تكون حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق أوسع بكثير وأكثر أهمية بالنسبة للنظام من الحرب التي قادتها إسرائيل لمدة 12 يومًا في يونيو الماضي، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف لتدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وألمح المصادر أن هذه الحرب ستكون لها تأثير كبير على المنطقة بأكملها وتداعيات هامة على السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة ترامب، خاصًة مع انشغال الكونغرس والجمهور بأمور أخرى، لا يوجد نقاش عام يُذكر حول ما يمكن أن يكون أهم تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ عقد على الأقل.

يذكر أن مستشارا ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، قد التقا أمس بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمدة ثلاث ساعات في جنيف، بينما قال كلا الجانبين إن المحادثات "أحرزت تقدماً"، إلا أن الفجوات واسعة والمسؤولون الأمريكيون ليسوا متفائلين بشأن تضييقها.

وفيما يتعلق بالواضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، توسع أسطول ترامب ليشمل حاملتي طائرات، وعشرات السفن الحربية، ومئات الطائرات المقاتلة، وأنظمة دفاع جوي متعددة، ولا يزال جزء من هذه القوة النارية في طريقه، إذ نُقلت أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية أنظمة أسلحة وذخائر إلى الشرق الأوسط، وفي غضون الـ 24 ساعة الماضية فقط، توجهت 50 طائرة مقاتلة أخرى من طراز F-35 وF-22 وF-16 - إلى المنطقة.

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد دليل على قرب حدوث انفراجة دبلوماسية مع إيران. لكن تتزايد الأدلة على أن الحرب باتت وشيكة.