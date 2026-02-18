قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، اليوم الأربعاء، بإجماع آراء أعضاء الدائرة، بإحالة أوراق المتهم "كوافير حريمي" إلى مفتي الجمهورية، لاتهامه بذبح الطفل "عبد الرحمن علاء" داخل سوبر ماركت بالمهندسين، لإبداء الرأي الشرعي في أوراق الدعوى، وحددت جلسة 14 مارس للنطق بالحكم.

وترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف، بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحي، وأمانة السر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

تفاصيل الواقعة

وجهت النيابة العامة للمتهم "محمود م."، في الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وأوضحت النيابة أن المتهم أعد سلاحًا أبيض (سكين) وتربص بالمجني عليه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، ثم أمسك برقبته ذابحًا للتأكد من وفاته، ما أسفر عن إصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

أقوال الشهود والتسجيلات

استمعت النيابة لأقوال "ر.ط" أحد العاملين بالمحل، الذي أكد أن المتهم دخل السوبر ماركت متظاهرًا بأنه عامل، ثم استهدف الطفل "عبد الرحمن" وطعنه بسكين من طي ملابسه، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه، قبل أن يهرع لإبلاغ والد الطفل، وعند العودة وجد المجني عليه غارقًا في دمائه، والمتهم هرب من المكان.

كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة دخول المتهم إلى المحل، وإشهاره السكين واعتدائه على الطفل، ثم هروبه بعد الجريمة.

تقرير الطب الشرعي

أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجروح قطعية وطعنية متعددة: جرح ذبحي عميق بطول 17 سم بالعنق والظهر، أدى إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسية، وجروح أخرى بالعنق والصدر والظهر تتراوح أطوالها بين 1 و16 جرحًا، بعضها طعنية وسطحية، والوفاة تعزى للإصابة الذبحية بالعنق مع الطعنات المتعددة، ما تسبب في نزيف شديد وصدمة نزفية أدت إلى هبوط الدورة الدموية وموت الطفل.

