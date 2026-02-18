أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، للعاملين بالشركات التابعة.

5 ساعات عمل

وتضمن القرار تحديد ساعات العمل اليومية؛ لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، طوال أيام الشهر الكريم، مع تأكيد عدم الإخلال بنظام الورادي والنوبتجيات المعمول بها داخل قطاعات التشغيل التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار على مدار اليوم.

بعد اجتماعي وإنساني

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن القرار يأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للعاملين خلال شهر رمضان، وبما يحقق التوازن بين انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة؛ خصوصًا في ظل الاعتماد على خطط تشغيل مرنة تضمن استقرار التغذية الكهربائية واستدامة الأداء.