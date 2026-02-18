"مستحيل نقدر نكمل".. تعليق قوي من ميدو بعد خروج الزمالك من الكأس

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

أول قرار من الزمالك بشأن معتمد جمال بعد توديع كأس مصر

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم للجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، وذلك عقب الخروج من كأس مصر.

وكان الزمالك قد خسر أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هيئة قناة السويس.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "كل الدعم لمعتمد جمال وللاعبي الزمالك، ضغط المباريات طبيعي لأي فريق كبير جاهز وعنده سكواد مكتمل، ولكن الزمالك فريق عنده نواقص كتير ومن المستحيل إنه يقدر يكمل في المنافسة على كل البطولات بالنواقص دي".

وأضاف: "لازم التركيز دلوقتي على محاولة العودة لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز بـ الكونفدرالية".

وأشار ميدو إلى أهمية توجيه الجهود نحو البطولات القارية في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها الفريق على مستوى قائمة اللاعبين.