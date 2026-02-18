مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"مستحيل نقدر نكمل".. تعليق قوي من ميدو بعد خروج الزمالك من الكأس

كتب : محمد خيري

10:44 ص 18/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 12 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 12 صورة
    634369506_1532638705537357_4676611696876012835_n_Easy-Resize.comشجمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 12 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 12 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 12 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم للجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، وذلك عقب الخروج من كأس مصر.

وكان الزمالك قد خسر أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هيئة قناة السويس.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "كل الدعم لمعتمد جمال وللاعبي الزمالك، ضغط المباريات طبيعي لأي فريق كبير جاهز وعنده سكواد مكتمل، ولكن الزمالك فريق عنده نواقص كتير ومن المستحيل إنه يقدر يكمل في المنافسة على كل البطولات بالنواقص دي".

وأضاف: "لازم التركيز دلوقتي على محاولة العودة لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز بـ الكونفدرالية".

وأشار ميدو إلى أهمية توجيه الجهود نحو البطولات القارية في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها الفريق على مستوى قائمة اللاعبين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك ميدو خروج الزمالك من الكأس سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة