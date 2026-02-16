إعلان

التعاون الخليجي: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي

كتب : مصراوي

07:53 م 16/02/2026

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدي

وكالات

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته بأشد العبارات، لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

ودعا البديوي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاسم محمد البديوي مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتلال الإسرائيلي سياسات الاستيطان غير الشرعية

