طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ونشاط رياح

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 16/02/2026
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 16 فبراير حتى السبت 21 فبراير 2026، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدا الاثنين، مع نشاط للرياح وأتربة عالقة ببعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وأكدت الهيئة أن الحرارة تنخفض بداية من يوم الثلاثاء، حيث تسجل على السواحل الشمالية ما بين 19 و22 درجة مئوية، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 22 و24 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

وأكدت أن الطقس يسود خلال هذه الفترة مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل إلى مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة ليلًا.

كما أشارت التوقعات إلى نشاط للرياح على أغلب المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يستدعي توخي الحذر خاصة لقائدي المركبات ومرضى الحساسية والصدر.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح

