الرئيس الألماني يبدأ جولة تشمل زيارة لبنان والأردن

كتب : مصراوي

10:05 ص 16/02/2026

الرئيس الألماني فرانك-أرشيفية

برلين/بيروت- (د ب أ)

يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الاثنين زيارة للبنان تستغرق يومين.ومن المقرر أن يستقبله في بيروت الرئيس اللبناني جوزيف عون، كما تُعقد لقاءات مع رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري.

ويعتزم شتاينماير مواصلة جولته بزيارة الأردن بعد غد الأربعاء رفقة زوجته إلكه بودنبندر.ويزور شتاينماير الدولتين في وقت يسري فيه وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة.كما أن وقفا آخر لإطلاق النار - وهو القائم بين إسرائيل وحزب الله في لبنان - لا يزال بعيدا عن الاستقرار.

وقبل وقت قصير من زيارة شتاينماير، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في جنوب لبنان. ومن المرجح أن تكون هذه النزاعات الموضوع المحوري للجولة.

وبحسب المكتب الرئاسي في برلين، يسعى شتاينماير عبر جولته إلى توجيه إشارة إلى البلدين بأن ألمانيا تقف إلى جانبهما وتدعم جهودهما من أجل الاستقرار.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي الألماني أن بيئة مستقرة وآمنة في المنطقة تصب أيضا في مصلحة إسرائيل، وأن ألمانيا تريد الإسهام في ذلك.وفي لبنان، يشمل إسهام ألمانيا دعم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" من خلال الفرقاطة "سكسونيا-أنهالت"، التي ستحل محلها قريبا الفرقاطة "شمال الراين-ويستفاليا".

ومن المتوقع أن يطلع شتاينماير على تفاصيل المهمة على متن السفينة الحربية.وتساعد البحرية الألمانية في تأمين الحدود البحرية ومنع تهريب الأسلحة في إطار مهمة الأمم المتحدة في المنطقة البحرية قبالة لبنان. كما تشارك في تدريب البحرية اللبنانية.

الرئيس الألماني لبنان الأردن نواف سلام البرلمان اللبناني

