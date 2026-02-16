مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

نجم الأهلي السابق: تحسن مستوى بن رمضان.. وكامويش قليل على الأحمر

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 16/02/2026
اعتبر ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن تعادل الفريق الأحمر أمام الجيش الملكي كان نتيجة منطقية بناءً على مجريات اللقاء.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية، إن المدير الفني يس توروب تعامل مع المباراة بشكل تقليدي، موضحاً أن التغييرات التي أجراها لم تصنع الفارق المطلوب خاصة وأن الفريق كان بحاجة إلى حلول هجومية أكثر جرأة لحسم اللقاء.

وأشاد نجم الأهلي السابق بتحسن مستوى اللاعب محمد علي بن رمضان مقارنة بالمباريات السابقة، مؤكداً أن اللاعب بدأ ينسجم تدريجياً مع طريقة اللعب ويستعيد جزءاً من مستواه لكنه ما زال بحاجة إلى دعم وثقة أكبر داخل الملعب.

وشدد ريان على أن توروب يجب أن يدرك جيداً حجم الضغوط التي تأتي مع قيادة فريق بحجم الأهلي وأن جماهير القلعة الحمراء لا تقبل سوى بالانتصارات، مؤكداً أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب خبرة وشخصية قوية في إدارة المباريات الكبرى.

وفي جانب آخر، انتقد ريان مستوى اللاعب كامويش خاصة وأن إمكانياته محدودة ولا تتماشى مع طموحات الأهلي، كما أعرب عن استيائه من تصرفات بعض الجماهير خلال اللقاء، مشدداً على أن الدعم مطلوب في جميع الظروف وليس فقط عند الانتصارات.

كما أشاد ريان بإدارة بيراميدز عقب التعاقدات التي تمت وفق احتياجات فنية واضحة بعيداً عن العشوائية، مؤكداً أن المنافسة على لقب دوري الأبطال ستظل صعبة في ظل قوة الفرق المشاركة.

