ملخص مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كتب : يوسف محمد
حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمنمنافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.
وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع الجيش الملكي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني بجدول الترتيب.
وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مروان عثمان.
وفي المقابل يدخل فريق الجيش الملكي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي
خط الدفاع: أنس باخ، مروان لوداني، فالو ميندي وكارنيرو
خط الوسط: يونس عبد الحميد، زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات وعبد الفتاح حدراف
خط الهجوم: يوسف الفحلي وحمزة كابا
أبرز أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع للأهلي بعد تصدي الحارس لانفراد بن رمضان
الدقيقة 10: تسديدة من مروان عثمان تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 13: تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بمدافع الجيش
الدقيقة 17: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 22: عرضية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 34: عرضية من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع الجيش الملكي
الدقيقة 39: تسديدة من محمد علي بن رمضان يبعدها مدافع الجيش الملكي من على خط المرمى
الدقيقة 40: عرضية من محمد علي بن رمضان يبعدها دفاع الجيش الملكي
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 47: تسديدة من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 53: عرضية من لاعب الجيش الملكي يبعدها دفاع الأهلي
الدقيقة 60: تسديدة من مروان عثمان لاعب الأهلي تصطدم بدفاع الجيش الملكي
الدقيقة 66: تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 70: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي ولكنها تمر أعلى مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 78: رأسية من لاعب الجيش الملكي تمر أعلى مرمى الأهلي
الدقيقة 86: رأسية من كامويش لاعب الأهلي ولكنها تمر بجوار مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 6+90: مشادة بين لاعبي لاعبي الفريقين
الدقيقة 7+90: نهاية المباراة