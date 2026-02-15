مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

3 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

ملخص مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

05:40 م 15/02/2026 تعديل في 08:05 م
  عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (15) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (16) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (11) (1)

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمنمنافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع الجيش الملكي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وفي المقابل يدخل فريق الجيش الملكي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باخ، مروان لوداني، فالو ميندي وكارنيرو

خط الوسط: يونس عبد الحميد، زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات وعبد الفتاح حدراف

خط الهجوم: يوسف الفحلي وحمزة كابا

أبرز أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع للأهلي بعد تصدي الحارس لانفراد بن رمضان

الدقيقة 10: تسديدة من مروان عثمان تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 13: تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بمدافع الجيش

الدقيقة 17: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 22: عرضية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 34: عرضية من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 39: تسديدة من محمد علي بن رمضان يبعدها مدافع الجيش الملكي من على خط المرمى

الدقيقة 40: عرضية من محمد علي بن رمضان يبعدها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة من مروان عثمان لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 53: عرضية من لاعب الجيش الملكي يبعدها دفاع الأهلي

الدقيقة 60: تسديدة من مروان عثمان لاعب الأهلي تصطدم بدفاع الجيش الملكي

الدقيقة 66: تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 70: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي ولكنها تمر أعلى مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 78: رأسية من لاعب الجيش الملكي تمر أعلى مرمى الأهلي

الدقيقة 86: رأسية من كامويش لاعب الأهلي ولكنها تمر بجوار مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: مشادة بين لاعبي لاعبي الفريقين

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا آخر أخبار الأهلي

