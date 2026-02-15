اختتم النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل مع نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب "القاهرة الدولي".

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الأبطال.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع الجيش الملكي رصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

1- الأهلي، 6 نقاط، 10 نقاط

2- الجيش الملكي، 6 مباريات، 9 نقاط

3- يانج أفريكانز، 6 مباريات، 8 نقاط

4- شبيبة القبائل، 6 مباريات، 3 نقاط

