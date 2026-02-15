مباريات الأمس
"بعد التعادل مع الجيش الملكي".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

08:33 م 15/02/2026
اختتم النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل مع نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب "القاهرة الدولي".

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الأبطال.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع الجيش الملكي رصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

1- الأهلي، 6 نقاط، 10 نقاط

2- الجيش الملكي، 6 مباريات، 9 نقاط

3- يانج أفريكانز، 6 مباريات، 8 نقاط

4- شبيبة القبائل، 6 مباريات، 3 نقاط

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي في دوري الأبطال

رسالة خاصة من جماهير الأهلي لشهداء النادي خلال مباراة الجيش الملكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي

