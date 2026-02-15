إعلان

حماس: مقتل نجل المطارد سامر سمارة برصاص أجهزة أمن السلطة جريمة قمعية خطيرة

كتب : عبدالله محمود

09:30 م 15/02/2026

حركة حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قتل أجهزة أمن السلطة نجل المطارد من جانب الاحتلال سامر سمارة تعكس خطورة السياسات القمعية من خلال ملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس في بيان اليوم الأحد، بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة قتل نجل المطارد سامر سمارة، وإصابة شقيقته الطفلة بجراح خطيرة في الرأس، إثر إطلاق النار المباشر على المركبة التي كانا يستقلانها.

وأكدت حماس أن هذه الجريمة تمثل نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على أبناء شعبنا بدلاً من حمايتهم وصون أمنهم.

ونعت حماس الشهيد، مشددة على أن هذه الجريمة تعكس خطورة السياسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة من خلال ملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني، في وقت تتعرض فيه قضيتنا لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وحذرت حماس من تداعيات استمرار هذا النهج الخطير على النسيج الوطني، محملة قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وتبعاتها.

ودعت حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال ملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

حركة حماس مقتل نجل المطارد سامر سمارة الاحتلال

