"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي

"بعد التعادل مع الجيش الملكي".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش الملكي، مشادة بين جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي" مع جماهير الجيش الملكي، بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب.

وعند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، دخل لاعبي الفريقين في مشادة معا، مما أدى إلى غضب كبير للجماهير المتواجدة في المدرجات.

ومع تزايد الغضب بين جماهير الفريقين، بدأت الجماهير تتبادل إلقاء الزجاجات على بعضهم البعض، بجانب محاولة عدد من جماهير الجيش الملكي للدخول إلى أرضية الملعب، إلا أن الأمن تمكن من السيطرة على الأزمة.

وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالمارد الأحمر، لمنع الجماهير الأهلاوية من إلقاء الزجاجات وتهدئة الأجواء بين الجماهير.

ويلاقي الأهلي حاليا نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز وشبيبة القبائل الجزائري".

