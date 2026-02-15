مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

3 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
19:30

فالنسيا

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

07:52 م 15/02/2026
شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش الملكي، مشادة بين جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي" مع جماهير الجيش الملكي، بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب.

وعند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، دخل لاعبي الفريقين في مشادة معا، مما أدى إلى غضب كبير للجماهير المتواجدة في المدرجات.

ومع تزايد الغضب بين جماهير الفريقين، بدأت الجماهير تتبادل إلقاء الزجاجات على بعضهم البعض، بجانب محاولة عدد من جماهير الجيش الملكي للدخول إلى أرضية الملعب، إلا أن الأمن تمكن من السيطرة على الأزمة.

وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالمارد الأحمر، لمنع الجماهير الأهلاوية من إلقاء الزجاجات وتهدئة الأجواء بين الجماهير.

ويلاقي الأهلي حاليا نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز وشبيبة القبائل الجزائري".

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال

بعد زيارة الوزير الجديد.. الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا جماهير الأهلي

