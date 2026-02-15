رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة

استقبل رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، حيث تم خلال اللقاء بحث أبرز الملفات التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأسها استكمال تنفيذ محاور ومشروعات استراتيجية مصر الرقمية والاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة للقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد هندي أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الملفات والمشروعات الجارية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يرسخ مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وأحد الدعائم الأساسية لجهود التنمية الشاملة، مع الحفاظ على معدلات النمو المتقدمة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن روح الفريق والعمل المؤسسي التي يتميز بها القطاع تمثل الضمانة الحقيقية لاستكمال الملفات بكفاءة واستدامة، ومواصلة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واختتم هندي كلمته بالتأكيد على أن الوزارة، بكافة مؤسساتها وقياداتها والعاملين بها، ستواصل العمل بروح واحدة لاستكمال الملفات وتحقيق المزيد من النجاحات، معربًا عن تقديره لعمرو طلعت لما قدمه من جهود أسهمت في ترسيخ دعائم قوية لمسيرة التطوير.

من جانبه، أعرب طلعت عن ثقته في قدرة هندي على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة عمل جماعي قائم على الثقة والاحترام وروح التعاون بين جميع عناصر المنظومة.