توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : مصراوي

05:56 م 15/02/2026

توروب (3) (1)

تحدث المدير الفني للنادي الأهلي ياس توروب، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام الجيش الملكي، في دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب في تصريحات صحفية، قبل بداية المباراة: "أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الجماهير في مباراة اليوم أمام الجيش الملكي، متحمس لمشاهدة الجماهير في المدرجات".

وأضاف: "أعلم أننا ضمنا التأهل بالفعل للدور المقبل، لكن مباراة اليوم ستكون مهمة للغاية، خاصة أنها تعلب على أرضنا ووسط جمهورنا".

واختتم توروب تصريحاته: "نتمنى تحقيق نتيجة جيدة جداً، لننهي دور المجموعات في المركز الأول، حتى تكون ذلك رسالة هامة لجميع الفرق المشاركة في البطولة".

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

الأهلي والجيش الملكي

