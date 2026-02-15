إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال

"بعد التعادل مع الجيش الملكي".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حرص إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، على الاعتذار لجماهير المارد الأحمر خلال مباراة الجيش الملكي، بعد أزمته الأخيرة وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره الجيش الملكي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوجه إمام عاشور قبل انطلاق صافرة بداية المباراة بدقائق قليلة، إلى المدرجات لتقديم الاعتذار لجماهير المارد الأحمر المتواجدة لدعم الفريق، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الماضية، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة بدوري الأبطال.

ويذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

