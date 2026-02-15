"بعد التعادل مع الجيش الملكي".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، كمتصدر للمجموعة الثانية للبطولة، بعد التعادل مع الجيش الملكي اليوم الأحد.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الأبطال.

وتأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائي البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، كما تأهل الجيش الملكي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 9 نقاط.

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة وصيف أحد المجموعات الثلاثة، الأول، المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى المجموعة الرابعة.

وسيلعب المارد الأحمر ضد وصيف المجموعة الأولى نهضة بركان، وصيف المجموعة الثالثة صن داونز الجنوب أفريقي ووصيف المجموعة الرابعة الترجي التونسي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي، 6 نقاط، 10 نقاط

2- الجيش الملكي، 6 مباريات، 9 نقاط

3- يانج أفريكانز، 6 مباريات، 8 نقاط

4- شبيبة القبائل، 6 مباريات، 3 نقاط

