روسيا تعلن وقف الضربات الجوية على أوكرانيا خلال الانتخابات

(أ ش أ)

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم الأحد، عن استعداد موسكو لضمان وقف إطلاق أي غارات جوية ضد أوكرانيا خلال يوم إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال جالوزين، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "بالطبع، إن تصريحات الرئيس بوتين بشأن وقف الغارات الجوية خلال يوم الانتخابات الأوكرانية لا تزال ذات صلة. ولكن، كما أشرت سابقًا، لا يوجد أي حديث حتى الآن عن التنظيم العملي للتصويت في أوكرانيا".

وأضاف نائب وزير الخارجية، أن روسيا ستسمح لشعب أوكرانيا بممارسة حقوقه الانتخابية المكرسة في الدستور بشكل كامل وتحديد المستقبل لتطوير بلدهم".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، بأن موسكو مستعدة للنظر في وقف الضربات الجوية في عمق أوكرانيا في يوم الانتخابات إذا أجريت انتخابات هناك.

وأشار بوتين إلى أن 5-10 مليون أوكراني يعيشون في روسيا يجب أن يكون لهم الحق في التصويت.