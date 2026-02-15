إعلان

روسيا تعلن وقف الضربات الجوية على أوكرانيا خلال الانتخابات

كتب : مصراوي

09:16 م 15/02/2026

ميخائيل جالوزين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم الأحد، عن استعداد موسكو لضمان وقف إطلاق أي غارات جوية ضد أوكرانيا خلال يوم إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال جالوزين، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "بالطبع، إن تصريحات الرئيس بوتين بشأن وقف الغارات الجوية خلال يوم الانتخابات الأوكرانية لا تزال ذات صلة. ولكن، كما أشرت سابقًا، لا يوجد أي حديث حتى الآن عن التنظيم العملي للتصويت في أوكرانيا".

وأضاف نائب وزير الخارجية، أن روسيا ستسمح لشعب أوكرانيا بممارسة حقوقه الانتخابية المكرسة في الدستور بشكل كامل وتحديد المستقبل لتطوير بلدهم".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، بأن موسكو مستعدة للنظر في وقف الضربات الجوية في عمق أوكرانيا في يوم الانتخابات إذا أجريت انتخابات هناك.

وأشار بوتين إلى أن 5-10 مليون أوكراني يعيشون في روسيا يجب أن يكون لهم الحق في التصويت.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميخائيل جالوزين روسيا أوكرانيا انتخابات أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
اقتصاد

رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
أخبار المحافظات

"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
زووم

زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور