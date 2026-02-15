زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية

كتب- أحمد الجندي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بشأنها، أمس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية؛ خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

لمعرفة المزيد، تابع تغطيتنا الشاملة عن حزمة الحماية الاجتماعية بالضغط هنا

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أبرز ملامح الحزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيعلن التفاصيل الكاملة خلال المؤتمر الصحفي، والذي يتضمن دعمًا نقديًّا مباشرًا للفئات المستحقة، ومبادرات لتحسين دخول الموظفين والمعاشات، إضافةً إلى تعزيز خدمات الصحة والتعليم.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي أصدر تكليفات مباشرة للحكومة بزيادة رواتب الموظفين بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى صرف رواتب شهر فبراير الجاري خلال الأسبوع الحالي؛ لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها قبل رمضان.

وأكد الإعلامي أن الحزمة تشمل أيضًا توفير اعتمادات مالية إضافية؛ لضمان استكمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، الهادفة لتطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل كل المواطنين.

وأضاف موسى أن التوجيهات تضمنت خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، ومتابعة مستمرة لضبط الأسعار ومنع أي استغلال أو ارتفاعات غير مبررة، مع وضع ملف الصحة على رأس الأولويات عبر تحسين الخدمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة مع الإعلامية لبني عسل، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن البرامج تشمل التكافل والكرامة، وضبط الأسواق، وحماية المستهلك؛ خصوصًا مع زيادة الطلب على السلع الأساسية قبل رمضان.

وأكد الحمصاني أن جميع تفاصيل الدعم وآليات التنفيذ سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي؛ حيث ستتضح المستجدات المتعلقة بمستفيدي الحزمة وآليات صرف الدعم، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وواجب الدولة تجاه المواطنين؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة