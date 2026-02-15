إعلان

قرار قضائي بشأن اتهام مسؤولي ومشرفي سيدز للغات بالإهمال

كتب : أحمد عادل

01:17 م 15/02/2026

محاكمة تعبيرية

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة محاكمة 8 من مسؤولي ومشرفي مدرسة سيدز الدولية، في اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر، لإعلان الدعوى المدنية، وذلك في جلسة 1 مارس للاطلاع ومرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم، إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم سواء داخل الفناء أو في مكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة وتحقق تواجد المشرفات صحبة الأطفال، ومتابعة قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وقد أقامت النيابة العامة دعواها استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم. وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنح القاهرة الجديدة مشرفي سيدز للغات مدرسة سيدز للغات النيابة العامة

