الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وغرب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على محافظة مطروح.

وحذرت الهيئة المواطنين من المخاطر المحتملة، مشيرة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من اللوحات الإعلانية، والأشجار، وأعمدة الإنارة، والمنازل المتهالكة أثناء نشاط الرياح.

كما أكدت الأرصاد على القيادة بحذر على الطرق، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية عند الخروج، حفاظًا على الصحة العامة.

