الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

كتب : أحمد الجندي

01:16 م 15/02/2026

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وغرب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على محافظة مطروح.

وحذرت الهيئة المواطنين من المخاطر المحتملة، مشيرة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من اللوحات الإعلانية، والأشجار، وأعمدة الإنارة، والمنازل المتهالكة أثناء نشاط الرياح.

كما أكدت الأرصاد على القيادة بحذر على الطرق، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية عند الخروج، حفاظًا على الصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية محافظة مطروح مرضى الجيوب الأنفية حالة الطقس اخبار الطقس الطقس

