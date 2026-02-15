إعلان

ميراث العيادة الملعون.. كيف فضح عامل خردة سر الأجنة في جوال القمامة بالمنيا؟

كتب : جمال محمد

01:23 م 15/02/2026
    موقع العثور على أجنة
    الصندوق الذي عثر بداخله على الأجنة
    IMG_٢٠٢٦٠٢١٥_٠١٢٠٣٩
    المتهمون في واقعة جوال الأجنّة

المنيا- جمال محمد:

بعد 24 ساعة من الجدل والغموض الذي ساد بين أهالي محافظة المنيا، بسبب العثور على جوال به عدد من الأجنّة ملقاة في مقلب للقمامة بإحدى المناطق، كشفت وزارة الداخلية رسمياً عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز وبداخلهما (4 أجنة بشرية، 5 مشيمة)، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل مقيم بذات الناحية، وبمناقشته قرر أن رئيسه بالعمل قام بإعطائه الجوالين وطلب منه دفنهما بناء على رغبة أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد التي قامت بإعطائه الجوالين.

وعقب ضبط أرملة الطبيب المتوفى، وبسؤالها أقرت بعثورها على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها الذي كان يقوم بعمل أبحاث عليها لكونها مشوهة، وأثناء قيامها بإخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضي عثرت على تلك الأجنة، وقامت بتسليمها لأحد الأشخاص من معارفها – مقيم بدائرة المركز، لدفنها، والذي قام بإعطائهما للعامل المشار إليه، إلا أنه قام بالتخلص منهما بمحل العثور عليهما وعدم دفنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى عصر أمس السبت، عندما تلقى مسؤولو الأمن بمديرية أمن المنيا إخطاراً من أهالي كدوان بالعثور على الأجنّة داخل جوال ملقى بجوار مصرف قمامة، وذلك أثناء قيام عامل خردة بنبش القمامة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع وتم التحفظ على الجوال ومحتوياته، وجرى نقل الأجنّة إلى إحدى المستشفيات لإخضاعها للفحص الطبي، بهدف تحديد طبيعتها، وبيان ما إذا كانت تعود لسيدة واحدة أم لأكثر من سيدة، في خطوة أساسية لفك خيوط اللغز.

بدأت فرق البحث الجنائي في سماع أقوال عدد من الأهالي، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لرصد أي تحركات مشبوهة قد تقود إلى هوية من ألقى الجوال.

وفي وقت قياسي، أسفرت التحريات عن الاشتباه في 3 أشخاص، تم ضبطهم واقتيادهم للتحقيق، وواصلت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

فيما أكد أحد أهالي مساكن كدوان – فضل عدم ذكر اسمه – أن الواقعة كُشفت بالصدفة البحتة، موضحاً أن بائع الخردة هو من فتح الجوال، قبل أن يهرع الأهالي للتأكد مما بداخله، ثم إبلاغ الشرطة فوراً، وأضاف أن حالة من الصمت والذهول خيمت على المكان لحين وصول القوات.

المنيا مركز شرطة المنيا جوال به عدد من الأجنّة مديرية أمن المنيا واقعة الأجنة المشوهة

