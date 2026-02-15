عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى

"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في السادسة مساء اليوم الأحد، حيث يسعى الأهلي لتأكيد صدارته للمجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.

ويفاضل توروب بين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لشغل مركز الجناح الأيمن، بينما يعود مروان عثمان لقيادة خط الهجوم بعد مشاركته كبديل في اللقاء السابق، في حين يواصل أشرف بنشرقي الظهور في مركز الجناح الأيسر.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: بنشرقي – مروان عثمان – طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات