خيّم الحزن على أهالي شمال سيناء بعد إعلان وفاة فرحانة حسين سلامة، المعروفة بلقب "أم المجاهدين"، عن عمر ناهز 105 أعوام، لتطوي برحيلها صفحة ناصعة من صفحات النضال الشعبي في سيناء.

وأعلنت أسرة بطلة المقاومة الشعبية في سيناء، أن الراحلة ستُدفن في مقابر الأسرة بقرية أبو زرعي بالشيخ زويد، فيما سيتلقى الأهالي العزاء بديوان آل رفاعي بالشيخ زويد.

وحظيت فرحانة حسين سالم بتقدير رئاسي، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، بإطلاق اسمها على أحد أحياء شمال سيناء ومشروع تنموي في القاهرة، تكريمًا لدورها البطولي في خدمة الوطن.