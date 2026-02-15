بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

علق الفنان حسن الرداد على حادث إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، والذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الرداد عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "إن شاء الله اللي لبسوا الراجل المحترم فستان، هيتفرج عليهم العالم كله وهم بياخدوا جزاءهم بالقانون، عشان إحنا دولة قانون مش دولة بلطجة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية كان مسلسل "عقبال عندكم"، بمشاركة الفنانة إيمي سمير غانم وعرض في رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، حول سها وفادي واستعدادهما للزواج، لكنهما يواجهان العديد من المشكلات قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما حلها، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات عن زيجات انتهت بالفشل، ما يدفعهما لإعادة التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول إلى الانفصال.

