إعلان

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

كتب : نوران أسامة

12:34 م 15/02/2026 تعديل في 01:04 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 9 صورة
    الفنان حسن الرداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان حسن الرداد على حادث إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، والذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الرداد عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "إن شاء الله اللي لبسوا الراجل المحترم فستان، هيتفرج عليهم العالم كله وهم بياخدوا جزاءهم بالقانون، عشان إحنا دولة قانون مش دولة بلطجة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية كان مسلسل "عقبال عندكم"، بمشاركة الفنانة إيمي سمير غانم وعرض في رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، حول سها وفادي واستعدادهما للزواج، لكنهما يواجهان العديد من المشكلات قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما حلها، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات عن زيجات انتهت بالفشل، ما يدفعهما لإعادة التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول إلى الانفصال.

اقرأ أيضًا:

عمر خيرت يحتفل بعيد الحب مع جمهور دار الأوبرا المصرية

رمضان 2026.. خالد سلطان يغني تتر النهاية في "درش"

حسن الرداد ارتداء ملابس نسائية فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
زووم

"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
أخبار مصر

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق