إعلان

قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟

كتب : مصراوي

12:40 م 15/02/2026

أسطوانات الأكسجين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت وزارة الصحة في إسرائيل إخضاع جميع أسطوانات الأكسجين في منشآتها للفحص، عقب حادث وُصف بالخطير أثار حالة من القلق على مستوى البلاد.

وأوضح متحدث باسم الوزارة، الجمعة الماضية، أن الواقعة حدثت داخل مختبر تابع لمصفاة نفط في مدينة أشدود، حيث عُثر على امرأتين فاقدتين للوعي يوم الأربعاء، قبل الإعلان عن وفاتهما لاحقًا، وتشير المعطيات الأولية إلى وجود خلل محتمل في أسطوانات الأكسجين التي استخدمتها السيدتان، ما دفع الوزارة إلى التحرك خشية احتواء بعض الأسطوانات على مواد سامة قد تشكل خطرًا أوسع.

ووفقًا لتوجيهات الوزارة، التي نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست، جرى تعميم قرار يقضي بفحص جميع الأسطوانات وسحب غير المطابق منها من الخدمة فورًا، كما باشرت جهات الرعاية الصحية مراجعة أسطوانات الأكسجين المستخدمة من قبل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي في منازلهم، لضمان سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة هتزالا المتحدة، وهي هيئة تطوعية لخدمات الطوارئ الطبية، تعليمات لمتطوعيها في مختلف أنحاء البلاد بوقف استخدام أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم بشكل مؤقت، مؤكدًة أنها تعمل حاليًا على استبدال الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات، مع توفير بدائل معتمدة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون مخاطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة إسرائيل أسطوانات الأكسجين مصفاة نفط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل
أخبار مصر

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

أيقونة المقاومة الشعبية في سيناء.. وفاة فرحانة "أم المجاهدين" عن 105 أعوام
أخبار المحافظات

أيقونة المقاومة الشعبية في سيناء.. وفاة فرحانة "أم المجاهدين" عن 105 أعوام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق