قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟

قررت وزارة الصحة في إسرائيل إخضاع جميع أسطوانات الأكسجين في منشآتها للفحص، عقب حادث وُصف بالخطير أثار حالة من القلق على مستوى البلاد.

وأوضح متحدث باسم الوزارة، الجمعة الماضية، أن الواقعة حدثت داخل مختبر تابع لمصفاة نفط في مدينة أشدود، حيث عُثر على امرأتين فاقدتين للوعي يوم الأربعاء، قبل الإعلان عن وفاتهما لاحقًا، وتشير المعطيات الأولية إلى وجود خلل محتمل في أسطوانات الأكسجين التي استخدمتها السيدتان، ما دفع الوزارة إلى التحرك خشية احتواء بعض الأسطوانات على مواد سامة قد تشكل خطرًا أوسع.

ووفقًا لتوجيهات الوزارة، التي نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست، جرى تعميم قرار يقضي بفحص جميع الأسطوانات وسحب غير المطابق منها من الخدمة فورًا، كما باشرت جهات الرعاية الصحية مراجعة أسطوانات الأكسجين المستخدمة من قبل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي في منازلهم، لضمان سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة هتزالا المتحدة، وهي هيئة تطوعية لخدمات الطوارئ الطبية، تعليمات لمتطوعيها في مختلف أنحاء البلاد بوقف استخدام أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم بشكل مؤقت، مؤكدًة أنها تعمل حاليًا على استبدال الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات، مع توفير بدائل معتمدة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون مخاطر.