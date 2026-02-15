إعلان

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

كتب : محمد نصار

12:49 م 15/02/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٦٤٨/ ٣٩٥٤ ركاب محرم بك / مرسي مطروح بكم ١١٣/٠٠ بين العلمين وسيدي عبدالرحمن وفي تمام الساعة 9.25 صباحًا حدث اصطدام مع عربة نقل بدون لوحات معدنية تعبر السكة من مكان غير معد للعبور.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك أدى إلى إلقائها خارج السكة وحدوث وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، واستكمل القطار المسير في تمام الساعة ٩.٣٧ صباحًا.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين وقائدي المركبات، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر حادث تصادم قطار هيئة السكك الحديدية تصادم قطار بسيارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آبى أحمد يثير الجدل بتصريحات جديدة عن سد النهضة.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

آبى أحمد يثير الجدل بتصريحات جديدة عن سد النهضة.. ماذا قال؟
الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك زيرو بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه
أخبار السيارات

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك زيرو بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
زووم

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق