وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٦٤٨/ ٣٩٥٤ ركاب محرم بك / مرسي مطروح بكم ١١٣/٠٠ بين العلمين وسيدي عبدالرحمن وفي تمام الساعة 9.25 صباحًا حدث اصطدام مع عربة نقل بدون لوحات معدنية تعبر السكة من مكان غير معد للعبور.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك أدى إلى إلقائها خارج السكة وحدوث وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، واستكمل القطار المسير في تمام الساعة ٩.٣٧ صباحًا.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين وقائدي المركبات، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

