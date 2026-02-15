إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتب : أحمد الخطيب

01:05 م 15/02/2026 تعديل في 01:06 م

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 15-2-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4473 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5751 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6710 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7668 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238474 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 5042 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

