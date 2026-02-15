إعلان

7 أشهر مراقبة.. تفاصيل ضبط 7 مهندسين بمجلس مدينة في الدقهلية بتهمة الرشوة

كتب : رامي محمود

01:04 م 15/02/2026

ضبط متهم - تعبيرية

تمكنت قوة من هيئة الرقابة الإدارية اليوم، بالتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة من ضبط 7 مهندسين (4 من الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، و3 مهندسين بمكاتب هندسية) وذلك طلبهم الرشوة وتسهيل الحصول على تراخيص بناء بمقابل مادي.

كانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، تفيد باستغلال 4 من المهندسين بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا و3 مهندسين بمكاتب استشارية، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب مكاتب استشارية ومقاولين مقابل استخراج تراخيص بناء والتغاضي عن مخالفات بنائية.

وتمكنت قوة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بعد الرصد والمتابعة والتوصل لتلك المعلومات بموجب إجراءات قانونية، حيث استمرت متابعتهم لما يزيد عن 7 أشهر حتى تم التوثيق من كافة الوقائع وكافة المتورطين في الواقعة.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في الوقائع المنسوبة لهم.

هيئة الرقابة الإدارية تهمة الرشوة محافظة الدقهلية

