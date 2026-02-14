ملخص مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية

"عودة إمام عاشور".. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

حقق نادي الزمالك الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "هيئة قناة السويس".

وبهذا الفوز ضمن الزمالك التأهل إلى الدور ربع النهائي، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة وأحمد شريف

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

أبرز أحداث مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 12: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي الزمالك ولكن دون خطورة

الدقيقة 14: فرصة الأول تضيع من نادي الزمالك بعد تسديدة من أحمد شريف من داخل منطقة الجزاء تخرج أعلى المرمى

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب كايزر تشيفز يتصدى لها المهدي سليمان ببراعة

الدقيقة 26: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى كايزر تشيفز

الدقيقة 34: عرضية من لاعب الزمالك يبعدها دفاع فريق كايزر تشيفز

الدقيقة 38: عرضية خطيرة من أحمد شريف لاعب الزمالك ولكنها تمر من أمام عدي الدباغ

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: رأسية من عدي الدباغ لاعب الزمالك تمر أعلى مرمى كايزر تشيفز

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: خوان بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى كايزر تشيفز

الدقيقة 72: عبدالله السعيد يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى كايزر تشيفزر

الدقيقة 75: مكابي ليليبو يسجل الهدف الأول لكايزر تشيفز في مرمى الزمالك

الدقيقة 82: سيطرة على الكرة من لاعبي كايزر تشيفز

الدقيقة 87: تسديدة من لاعب كايزر تشيفز من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى المهدي سليمان

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة