دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

10:15 م 14/02/2026
علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على فوز فريقه اليوم السبت على حساب نظيره كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في المباريات التي نخوضها، الزمالك يعد من أفضل الفرق في مصر وعدم إبرام الفريق أي صفقات ليس معناه إننا لدينا نواقص فنية".

وأضاف: "كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة اليوم، وأحاول الحصول على أفضل مستوى من كل لاعب بالفريق، وخوان بيزيرا قدم مستوى مميز في آخر مباراتين بمركز صانع الألعاب، في ظل غياب عبدالله السعيد".

وتابع: "جمهور الزمالك هو الأفضل على الإطلاق، ونسعى لرد جميلهم في الفترة المقبلة، وعلى الرغم من تعثر الفريق في الفترة الماضية، إلا أن الجمهور استمر في دعمه القوي والحضور بكثافة في المدرجات".

وواصل: "جمهور الزمالك صاحب فضل كبير عليا وأسعد لحظات حياتي، عندما يهتف لي جمهور الفارس الأبيض، اللاعبين الناشئين سيكون لهم دور كبير خلال الفترة المقبلة، حتى بعد تعافي المصابين".

واختتم جمال تصريحاته: "تواجد رموز نادي الزمالك في مباراة اليوم لدعم الفريق ليس بغريب عليهم، أغلبهم يتحدثوا معي باستمرار وأشكرهم على دعمهم للفريق".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في كأس الكونفدرالية.

الزمالك وكايزر تشيفز معتمد جمال نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية

