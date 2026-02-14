3 صور لحضور محمود الخطيب عزاء شقيق مصطفى يونس

عبد الله السعيد يتحدث عن فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في شقيق مصطفى يونس نجم المارد الأحمر السابق.

وكان مصطفى يونس نجم الأهلي أعلن صباح اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، وفاة شقيقه الأكبر عبده يونس.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدت اليوم أبي الثاني، شقيقي الأكبر عبده يونس، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نعى شقيق مصطفى يونس اليوم في بيان رسمي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية