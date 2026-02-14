مباريات الأمس
3 صور لحضور محمود الخطيب عزاء شقيق مصطفى يونس

كتب : يوسف محمد

11:25 م 14/02/2026
    محمود الخطيب
    محمود الخطيب
    محمود الخطيب ومصطفى يونس
    مصطفى يونس
    مصطفى يونس
    مصطفى يونس (2)

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في شقيق مصطفى يونس نجم المارد الأحمر السابق.

وكان مصطفى يونس نجم الأهلي أعلن صباح اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، وفاة شقيقه الأكبر عبده يونس.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدت اليوم أبي الثاني، شقيقي الأكبر عبده يونس، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نعى شقيق مصطفى يونس اليوم في بيان رسمي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

