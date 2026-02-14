مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

عبد الله السعيد يتحدث عن فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

09:21 م 14/02/2026
  عرض 7 صورة
  عرض 7 صورة
    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
  عرض 7 صورة
    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
  عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (11) (1)
  عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (1) (1)
  عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (15) (1)
  عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)

أعرب عبد الله السعيد نجم وسط نادي الزمالك، عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز اليوم على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بالكونفدرالية.

وقال السعيد في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "عندما كنت على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، كنت في قمة التركيز لمساعدة فريقي عندما أشارك، وجميع اللاعبين قدموا مستوى مميز في المباراة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك رجال، وأتمنى أن نلعب بنفس الروح خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق لتحقيق شيء مميز للفريق بنهاية الموسم".

واختتم السعيد تصريحاته: "الفريق يضم الكثير من اللاعبين الشباب، لكن جميعهم يقدمون مستويات كبيرة وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون مميزة بالنسبة لهم".

والجدير بالذكر أن عبد الله السعيد، نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه اليوم على حساب كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

الزمالك وكايزر تشيفز عبد الله السعيد نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك

