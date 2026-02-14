عبد الله السعيد يتحدث عن فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

"بعد الفوز على كايزر تشيفز".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

أعرب عبد الله السعيد نجم وسط نادي الزمالك، عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز اليوم على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بالكونفدرالية.

وقال السعيد في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "عندما كنت على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، كنت في قمة التركيز لمساعدة فريقي عندما أشارك، وجميع اللاعبين قدموا مستوى مميز في المباراة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك رجال، وأتمنى أن نلعب بنفس الروح خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق لتحقيق شيء مميز للفريق بنهاية الموسم".

واختتم السعيد تصريحاته: "الفريق يضم الكثير من اللاعبين الشباب، لكن جميعهم يقدمون مستويات كبيرة وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون مميزة بالنسبة لهم".

والجدير بالذكر أن عبد الله السعيد، نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه اليوم على حساب كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

