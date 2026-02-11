الزمالك يهنئ جوهر نبيل وزير الرياضة الجديد

«نال إشادة الجميع».. ما حقيقة عمل لاعب الزمالك بائعًا بعد المران؟

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتهنئة إلى جوهر نبيل بمناسبة توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب مجلس الزمالك وفقا للمركز الإعلامي للنادي، عن ثقته في قدرة الوزير الجديد على استكمال مسيرة تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز دعم الأندية والهيئات الشبابية، بما يسهم في النهوض بالرياضة المصرية وترسيخ مكانتها على مختلف الأصعدة.

كما يؤكد نادي الزمالك تطلعه إلى تعاون مثمر وبنّاء مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم مسيرة الإنجازات محليًا وقاريًا ودوليًا.