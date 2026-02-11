مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

عودة الثنائي المصاب.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة

كتب : محمد خيري

01:36 م 11/02/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس.

وشهدت اختيارات الجهاز الفني عودة بعض العناصر التي غابت عن اللقاء السابق بسبب الإصابة، أبرزهم البرازيلي خوان بيزيرا، إلى جانب أحمد فتوح أو محمود بنتايك، في الجبهة اليسرى.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – بنتايك أو أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – ناصر منسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وسموحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
أخبار مصر

رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"
أخبار و تقارير

انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"
بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف
أخبار المحافظات

بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء