عودة الثنائي المصاب.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس.

وشهدت اختيارات الجهاز الفني عودة بعض العناصر التي غابت عن اللقاء السابق بسبب الإصابة، أبرزهم البرازيلي خوان بيزيرا، إلى جانب أحمد فتوح أو محمود بنتايك، في الجبهة اليسرى.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – بنتايك أو أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – ناصر منسي.