"يستاهل زي إمام عاشور".. أحمد شوبير يفتح النار على حارس الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لحارس مرمى الزمالك محمد عواد، بسبب أزمته الأخيرة مع الفريق، واستبعاده من المباريات بقرار تأديبي.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن عواد يغيب عن المباراة الثالثة على التوالي، موضحًا أنه كما انتقد من قبل إمام عاشور لاعب الأهلي، فإنه ينتقد عواد أيضًا، مؤكدًا أن المعايير يجب أن تكون واحدة على الجميع.

وأوضح أن عواد كان احتياطيًا في مباراة بتروجت، وكان من المقرر أن يشارك في المباراة التالية أمام المصري في الكونفيدرالية، لكنه رفض الجلوس على مقاعد البدلاء خلال لقاء بتروجت، ما دفع إدارة الكرة لاتخاذ قرار بإيقافه وتغريمه واستبعاده من القائمة، واصفًا القرار بأنه صائب بنسبة ألف في المائة قائلا: "طبعا يستاهل العقوبة".

وأشار شوبير إلى أن عواد عاد وقدم اعتذارًا، كما حدث من قبل مع إمام عاشور، متسائلًا عن سبب تكرار مثل هذه التصرفات، خاصة أن أقصى ما يتمناه اللاعب حاليًا هو العودة للمشاركة، رغم أنه كان يشارك بالفعل.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عواد خارج القائمة حاليًا، مرجحًا أن تكتفي الإدارة بالفترة التي قضاها خارج الفريق كعقوبة تأديبية.