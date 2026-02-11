اتحاد الكرة المصري يهنئ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

"جواه طفل".. إبراهيم حسن يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

هنأ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جوهر نبيل، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا لأشرف صبحي.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: "يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام وجميع العاملين بالاتحاد، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "متمنين لسيادته التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة تطوير منظومة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين القاري والدولي".

