الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

اتحاد الكرة المصري يهنئ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

كتب : هند عواد

02:08 م 11/02/2026
هنأ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جوهر نبيل، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا لأشرف صبحي.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: "يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام وجميع العاملين بالاتحاد، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "متمنين لسيادته التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة تطوير منظومة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين القاري والدولي".

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة

