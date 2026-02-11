رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"

كشف الفنان خالد سلطان، تفاصيل أغاني مسلسل "درش"، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وتحدث خالد سلطان، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "أغنية المقدمة، من كلماتي وألحاني وتوزيع محمد جابر، ويقدمها المطرب عبدالباسط حمودة بعد نجاح تجاربه السابقة، في مسلسلات النجم مصطفى شعبان، (بابا المجال) و(المعلم) ".

وتابع: "وأقوم بتقديم أغنية النهاية، وهي من كلماتي وألحاني، وتوزيع محمد جابر".

ويقوم النجم مصطفى شعبان ببطولة مسلسل "درش"، بمشاركة سهر الصايغ، سلوى خطاب، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد امين، ومن المقرر عرضه عبر قنوات، ON و ON دراما.