إعلان

رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"

كتب : مصطفى حمزة

02:01 م 11/02/2026

خالد-سلطان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان خالد سلطان، تفاصيل أغاني مسلسل "درش"، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وتحدث خالد سلطان، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "أغنية المقدمة، من كلماتي وألحاني وتوزيع محمد جابر، ويقدمها المطرب عبدالباسط حمودة بعد نجاح تجاربه السابقة، في مسلسلات النجم مصطفى شعبان، (بابا المجال) و(المعلم) ".

وتابع: "وأقوم بتقديم أغنية النهاية، وهي من كلماتي وألحاني، وتوزيع محمد جابر".

ويقوم النجم مصطفى شعبان ببطولة مسلسل "درش"، بمشاركة سهر الصايغ، سلوى خطاب، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد امين، ومن المقرر عرضه عبر قنوات، ON و ON دراما.

خالد سلطان مسلسل درش مصطفى شعبان رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
أخبار العقارات

وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
حوادث وقضايا

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها
حوادث وقضايا

الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء