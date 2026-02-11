مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

إبراهيم حسن لـ إمام عاشور: "راجع نفسك بسرعة.. الوقت ضيق"

كتب : هند عواد

02:02 م 11/02/2026
وجه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد أزمته الأخيرة.

وقرر النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق دون سبب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أقول لإمام عاشور ركز، كل شيء جيد سيأتي لك وأنت "واقف على رجلك"، والناس فرحانة لأنك بتكسب الفريق اللي معاك، إنما لو هتبعد، لياقتك ستنزل وتبدأ من الصفر، راجع نفسك بسرعة لأن الوقت ضيق".

وأضاف: "لديك التزامات مع الأهلي ومنتخب مصر، عشان تبدأ من الصفر ستكون أنت الخسران وستؤذي المنظومة، لأنك من العناصر القوية في المنتخب، وسنلعب في مستوى أعلى من كأس الأمم الأفريقية، لو لم تكن جاهزًا ماذا ستفعل؟ أتمنى أن يراجع نفسه ويلتزم".

هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟

العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله

