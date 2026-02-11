مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

"جواه طفل".. إبراهيم حسن يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

كتب : هند عواد

01:51 م 11/02/2026
    إمام عاشور
    إمام عاشور (3)
    إمام عاشور (6)
    إمام عاشور (7)
    إمام عاشور (4)
    إمام عاشور 1
    امام عاشور
    امام عاشور

علق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، مع ناديه وإيقافه لمدة أسبوعين.

وقرر النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق، دون سبب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "إمام عاشور جواه طفل، فهو طيب جدا ومن الممكن أن يكون هناك من يحاول التأثير عليه، ولا أعلم ماذا حصل؟ هل بسبب ضربة الجزاء؟ أو أن لديه التزامات".

واختتم: "أنا زعلان وياريت يكون سامعني، نحن تعبنا كثير وأنت وصلت للياقتك من جديد بصعوبة، عندما انضم إلينا في المعسكر بدأنا من الصفر "كان جاي تعبان جدا".

هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟

العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور إبراهيم حسن الأهلي إيقاف إمام عاشور

