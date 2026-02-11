"جواه طفل".. إبراهيم حسن يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

علق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، مع ناديه وإيقافه لمدة أسبوعين.

وقرر النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق، دون سبب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "إمام عاشور جواه طفل، فهو طيب جدا ومن الممكن أن يكون هناك من يحاول التأثير عليه، ولا أعلم ماذا حصل؟ هل بسبب ضربة الجزاء؟ أو أن لديه التزامات".

واختتم: "أنا زعلان وياريت يكون سامعني، نحن تعبنا كثير وأنت وصلت للياقتك من جديد بصعوبة، عندما انضم إلينا في المعسكر بدأنا من الصفر "كان جاي تعبان جدا".

اقرأ أيضًا:

هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟



العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله



