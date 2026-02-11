الأهلي يهنئ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد

"جواه طفل".. إبراهيم حسن يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

هنأ النادي الأهلي، جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل بعد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديـد".

واختتم: "متمنين له دوام التوفيق نحو المزيـد مـن التطوير والإنجازات للرياضة المصرية".

