الأهلي يهنئ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد

كتب : هند عواد

01:31 م 11/02/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل

هنأ النادي الأهلي، جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل بعد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديـد".

واختتم: "متمنين له دوام التوفيق نحو المزيـد مـن التطوير والإنجازات للرياضة المصرية".

جوهر نبيل الأهلي وزير الشباب والرياضية الجديد أشرف صبحي

