حسام حسن يوجه رسالة لأشرف صبحي بعد رحيله

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، بعد رحيله عن منصبه.

ونشر حسام حسن صورته مع أشرف صبحي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "بكل الاعتزاز والتقدير، يتقدم الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب بخالص الشكر والعرفان للدكتور أشرف صبحي".

وأضاف: "على ما قدمه بإخلاص وتفاني في خدمة الرياضة المصرية ودعم ومساندة المنتخبات الوطنية على مدار 8 سنوات كاملة متمنيان له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة".

وأعلن مجلس النواب موافقته على التعديلات الوزارية، والتي تضمنت تعيين جوهر نبيل نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، وزيرا للشباب والرياضة خلفا لأشرف صبحي.

