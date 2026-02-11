مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن يوجه رسالة لأشرف صبحي بعد رحيله

كتب : هند عواد

12:50 م 11/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (2)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (3)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، بعد رحيله عن منصبه.

ونشر حسام حسن صورته مع أشرف صبحي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "بكل الاعتزاز والتقدير، يتقدم الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب بخالص الشكر والعرفان للدكتور أشرف صبحي".

وأضاف: "على ما قدمه بإخلاص وتفاني في خدمة الرياضة المصرية ودعم ومساندة المنتخبات الوطنية على مدار 8 سنوات كاملة متمنيان له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة".

وأعلن مجلس النواب موافقته على التعديلات الوزارية، والتي تضمنت تعيين جوهر نبيل نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، وزيرا للشباب والرياضة خلفا لأشرف صبحي.

اقرأ أيضًا:

هل يعود أدم كايد لصفوف الزمالك في مواجهة سموحة؟

العرض وصل ولكن.. الزمالك يصدم شيكو بانزا بشأن رحيله

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن إبراهيم حسن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال
فيديو صادم يهز الشرقية.. اعتداء عنيف على سيدة في "أبو كبير" والأمن يتدخل
أخبار المحافظات

فيديو صادم يهز الشرقية.. اعتداء عنيف على سيدة في "أبو كبير" والأمن يتدخل
وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان
زووم

وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان

شوبير في حراسة المرمى.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي
رياضة محلية

شوبير في حراسة المرمى.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
حوادث وقضايا

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء